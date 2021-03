The Walking Dead 10 torna con l’incontro tra Maggie e Negan (e non solo), dove eravamo rimasti? (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto è pronto per il grande ritorno. Dopo la messa in onda americana del primo dei sei episodi extra di The Walking Dead 10, l’amata serie tv americana torna oggi, 1 marzo, su Fox anche in Italia. Appuntamento alle 21.10 con quelle che sono state annunciate come delle vere e proprie chicche che porteranno sullo schermo i protagonisti della serie ma, soprattutto, segnerà il ritorno a casa di Maggie con al seguito una versione mini del nostro amato Glenn. Ma dove siamo rimasti e cosa vedremo in questi nuovi episodi? The Walking Dead 10, dove siamo rimasti? Fino a questo momento i fan hanno dovuto fare i conti con le complicanze derivanti dalla pandemia, che hanno impedito alla produzione di completare in tempo il ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutto è pronto per il grande ritorno. Dopo la messa in onda americana del primo dei sei episodi extra di The10, l’amata serie tv americanaoggi, 1 marzo, su Fox anche in Italia. Appuntamento alle 21.10 con quelle che sono state annunciate come delle vere e proprie chicche che porteranno sullo schermo i protagonisti della serie ma, soprattutto, segnerà il ritorno a casa dicon al seguito una versione mini del nostro amato Glenn. Masiamoe cosa vedremo in questi nuovi episodi? The10,siamo? Fino a questo momento i fan hanno dovuto fare i conti con le complicanze derivanti dalla pandemia, che hanno impedito alla produzione di completare in tempo il ...

