“Sono solo dei poveracci”. Domenica in, la lunga confessione di Al Bano Carrisi. E Mara Venier prende le sue parti (Di lunedì 1 marzo 2021) Si torna a parlare della coppia più famosa e (quasi) longeva d’Italia. Parliamo di Al Bano Carrisi e Romina Power. Ma attenzione, perché il cantante di Cellino vuole ricucire i rapporti soprattutto con la sua attuale compagna Loredana Lecciso: “Mettiamoci seduti e facciamo pace”: Al Bano vuole riunire la sua famiglia (allargata). Vuole tornare a sorridere con la sua ex moglie e con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso (insieme hanno avuto due splendidi figli). E ospite di Mara Venier, a Domenica In, torna a parlare della sua compagna Loredana Lecciso e dell’ex moglie (Romina Power). Ha raccontato: “La separazione con Romina è stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mi Sono rifatto una vita, sto da Dio, ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Si torna a parlare della coppia più famosa e (quasi) longeva d’Italia. Parliamo di Ale Romina Power. Ma attenzione, perché il cantante di Cellino vuole ricucire i rapporti soprattutto con la sua attuale compagna Loredana Lecciso: “Mettiamoci seduti e facciamo pace”: Alvuole riunire la sua famiglia (allargata). Vuole tornare a sorridere con la sua ex moglie e con la sua attuale compagna, Loredana Lecciso (insieme hanno avuto due splendidi figli). E ospite di, aIn, torna a parlare della sua compagna Loredana Lecciso e dell’ex moglie (Romina Power). Ha raccontato: “La separazione con Romina è stata inaspettata, ma non bisogna rimanere vittima degli eventi. Non ha distrutto la mia esistenza, mirifatto una vita, sto da Dio, ...

Benji_Mascolo : Dopo tanti anni mi emoziono ancora come il primo giorno, e con la voce che trema un po’, eccomi a cantare per la pr… - matteograndi : Sbaglio o i giornalisti indignati (giustamente) con Renzi sono gli stessi che fino a 4 settimane fa tolleravano sen… - ZZiliani : Sapete chi sono i giocatori “giovani e inesperti” su cui #Pirlo piange dopo #Verona? #Kulusevski, 20 anni, costo 44… - RaffyM48 : Chiedo al @pdnetwork ma pensate veramente che una Taverna, un Bonafede, un Di Maio, un Manlio.....sono veramente d… - zazoomblog : “Sono solo dei poveracci”. Domenica in la lunga confessione di Al Bano Carrisi. E Mara Venier prende le sue parti -… -