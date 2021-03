Snowboard | si aprono i Mondiali a Rogla con il PGS | lo squadrone azzurro a caccia delle medaglie

(Di lunedì 1 marzo 2021) In principio dovevano essere in quel di Zhangjiakou, in Cina, ma ovviamente la pandemia ha reso impossibile la trasferta asiatica, costringendo la FIS a riorganizzare la manifestazione. Scattano oggi, in quel di, sulle nevi slovene, idiparallelo 2021: prima giornata di gare dedicata alla disciplina olimpica, quella del PGS. Prima le qualifiche, già fondamentali, poi le finali, sia al maschile che al femminile. Loguidato da Cesare Pisoni va a, obiettivo dichiarato. La pista slovena è tra le più amate dalla banda tricolore al maschile, che nelle ultime tre stagioni è sempre salita sul podio a queste latitudini, trovando addirittura la doppietta nel 2020 e nel 2019. Il capitano ...

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard aprono

OA Sport

...potesse proseguire e con una ricchissima offerta di attività alternative allo sci e allo... mentre chi preferisce camminare si può allungare nei dintorni del centro, dove siitinerari ...E poi ci sono gli sciatori che per solidarietàun fondo di ringraziamento per coloro che ... Gigio Picol, Chalet Le Buse, Ski stop Molino, Ski stop Caverson, Scuola Sci &Equipe ...Si aprono oggi i Mondiali di snowboard alpino in quel di Rogla: la località slovena è riuscita ad organizzare la manifestazione iridata che in un primo momento si sarebbe dovuta disputare in Cina, ma ...Le vittorie di Matilde Pizzutto del Racing Team Via Lattea nella categoria Giovani-Seniores femminile, di Fanny Piantanida Chiesa dello 04 Club tra le Aspiranti e di Tommaso Cesare Lupi dello Yes Snow ...