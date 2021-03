“Sembra un ambulante” | gelo ai Fatti Tuoi per la battuta di Magalli

Leggi su periodicoitaliano

(Di lunedì 1 marzo 2021) Giancarloè finito nuovamente al centro delle critiche social per unarivolta al collega Palatresi. Conduttore veterano e padrone di casa da 30 anni de IVostri, Giancarlosi è fatto apprezzare dal pubblico in questi anni per professionalità, capacità di condurre e per lasempre pronta ed in alcuni casi un po’ tagliente. La capacità di essere sempre pronto ad ironizzare sul programma, su sé stesso e sui colleghi, alle volte lo porta a calcare un po’ la mano e secondo alcuni spettatori dello storico programma Rai è esattamente ciò che è capitato oggi. L’ex cantante Stefano Palatresi, adesso conduttore de IVostri insieme proprio a Giancarloed alla bella e spiritosa Samanta Togni, stava presentando il ...