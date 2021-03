Scuole chiuse, Mortarulo scrive a De Luca: “Tenere conto dei differenti dati Covid delle province” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente Vincenzo De Luca, l’assessora Lucia Fortini e ai membri dell’Unità di Crisi della Regione Campania per chiedere chiarimenti in merito all’ordinanza di chiusura delle Scuole di ogni ordine e grado e delle università su tutto il territorio regionale”. Così il Consigliere regionale del Partito Democratico Erasmo Mortaruolo. “La situazione epidemiologica – prosegue – è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall’aumento dei contagi registratosi nell’ultima settimana e l’incidenza delle varianti del virus. Tuttavia, i dati del contagio mostrano profonde diversità territoriali nella diffusione del virus, penalizzando, come prevedibile, le realtà metropolitane a più alta densità abitativa. Al contempo nelle ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Questa mattina ho inviato una lettera al Presidente Vincenzo De, l’assessora Lucia Fortini e ai membri dell’Unità di Crisi della Regione Campania per chiedere chiarimenti in merito all’ordinanza di chiusuradi ogni ordine e grado euniversità su tutto il territorio regionale”. Così il Consigliere regionale del Partito Democratico Erasmo Mortaruolo. “La situazione epidemiologica – prosegue – è innegabilmente preoccupante, come dimostrato dall’aumento dei contagi registratosi nell’ultima settimana e l’incidenzavarianti del virus. Tuttavia, idel contagio mostrano profonde diversità territoriali nella diffusione del virus, penalizzando, come prevedibile, le realtà metropolitane a più alta densità abitativa. Al contempo nelle ...

