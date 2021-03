Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione. Il giudice: «Fatti particolarmente gravi» (Di lunedì 1 marzo 2021) Tre anni di reclusione, dei quali uno in carcere e due con la condizionale. È la condanna inflitta all’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas Sarkozy, nel processo per corruzione e traffico di influenze che lo vedeva imputato insieme al suo avvocato storico, Thierry Herzog e all’ex magistrato Gilbert Azibert, anche loro condannati a 3 anni. Tra le accuse per le quali Sarkozy è stato condannato anche quella di aver corrotto il magistrato, promettendogli un incarico importante a Montecarlo. Sarkozy condannato dopo lo scandalo intercettazioni Il processo, scaturito da intercettazioni tra Sarkozy e il suo avvocato, fa riferimento a Fatti avvenuti nel 2014. L’ex presidente era uscito da due anni ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Tredi reclusione, dei quali uno in carcere e due con la condizionale. È la condanna inflitta all’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas, nel processo pere traffico di influenze che lo vedeva imputato insieme al suo avvocato storico, Thierry Herzog e all’ex magistrato Gilbert Azibert, anche loro condannati a 3. Tra le accuse per le qualiè statoanche quella di aver corrotto il magistrato, promettendogli un incarico importante a Montecarlo.dopo lo scandalo intercettazioni Il processo, scaturito da intercettazioni trae il suo avvocato, fa riferimento aavvenuti nel 2014. L’ex presidente era uscito da due...

fattoquotidiano : Francia, Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico d’influenze - repubblica : ?? Francia, l'ex presidente francese Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico di influenze - ilpost : Il tribunale di Parigi ha condannato in primo grado l’ex presidente francese Nicolas #Sarkozy a 3 anni di carcere c… - GiancarloDeRisi : Corruzione, Sarkozy condannato a 3 anni, 2 con la condizionale. L'ex presidente francese che derideva Berlusconi, è… - MissEnzuccia : RT @SecolodItalia1: Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione. Il giudice: «Fatti particolarmente gravi» -