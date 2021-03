Salvini in Sardegna: “Contro di voi ne hanno scritte di tutti i colori, questa estate rinascerete” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Se il piano di vaccinazione proseguirà spedito come mi auguro, superando i ritardi dei mesi passati, quest’estate per la Sardegna sarà l’estate della rinascita e del ritorno al futuro”. Così a Cagliari il leader della Lega Matteo Salvini che, in particolare, ha espresso “grande soddisfazione per il passaggio dell’Isola in zona bianca: Contro la Sardegna e i sardi ne sono state scritte di tutti i colori e adesso sono contento di essere qui per questo primo giorno di ritorno alla vita”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 marzo 2021) “Se il piano di vaccinazione proseguirà spedito come mi auguro, superando i ritardi dei mesi passati, quest’per lasarà l’della rinascita e del ritorno al futuro”. Così a Cagliari il leader della Lega Matteoche, in particolare, ha espresso “grande soddisfazione per il passaggio dell’Isola in zona bianca:lae i sardi ne sono statedie adesso sono contento di essere qui per questo primo giorno di ritorno alla vita”. SportFace.

