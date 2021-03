Rero di Tresignana Ferrara – Auto in fiamme in un campo | trovati due cadaveri carbonizzati

(Di lunedì 1 marzo 2021) Idi due persone sono stati rinvenuti domenica sera all’interno di una macchina ferma in undi, nel Ferrarese: sul posto sono intervenuti i carabinieri insieme ai vigili del fuoco, dopo la segnalazione di una vettura incendiata. Spento il rogo, sono stati individuati i due corpi. Indagini in corso.

