"Quelle immagini dello stupro" L'ultimo orrore sulle ragazze finite nelle grinfie di Genovese (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Le foto della 23enne stuprata ai festini sarebbero state proposte al giornalista Massimo Giletti. Intanto Genovese, interrogato dai pm, ha ribadito che le ragazze "erano consenzienti" Non c'è limite all'orrore nella intricatissima vicenda che coinvolge Alberto Genovese, l'imprenditore napoletano accusato di stupro nei confronti di alcune giovani ragazze. Il giornalista Massimo Giletti ha rivelato ai microfoni di No Stop News, programma radiofonico in onda sulle frequenze di Rtl 102.5, di essere stato contatto per trattare la compravendita "delle immagini dello stupro" avvenuto ai danni della modella milanese durante uno dei festini nella "Terrazza sentimento". "Volevano venderci le ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Rosa Scognamiglio Le foto della 23enne stuprata ai festini sarebbero state proposte al giornalista Massimo Giletti. Intanto, interrogato dai pm, ha ribadito che le"erano consenzienti" Non c'è limite all'nella intricatissima vicenda che coinvolge Alberto, l'imprenditore napoletano accusato dinei confronti di alcune giovani. Il giornalista Massimo Giletti ha rivelato ai microfoni di No Stop News, programma radiofonico in ondafrequenze di Rtl 102.5, di essere stato contatto per trattare la compravendita "delle" avvenuto ai danni della modella milanese durante uno dei festini nella "Terrazza sentimento". "Volevano venderci le ...

