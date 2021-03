“Pietro è il terzo occhio di Luna Rossa”. Gianfranco Sibello, “il ruolo da tattico completa i due eccezionali timonieri” (Di lunedì 1 marzo 2021) “E’ come se Luna Rossa fosse una barca portata da un timoniere con tre occhi”. Con questa immagine Gianfranco Sibello, fratello del tattico e randista del team italiano Pietro, sintetizza all’Adnkronos “gli enormi progressi fatti dall’equipaggio” della barca che contenderà l’America’s Cup ai neozelandesi, un’accelerazione nelle prestazioni vista in mondovisione nel 7-1 inflitto al team inglese di Ineos Uk nella Prada Cup. La carta giocata dalla squadra italiana a bordo dell’astronave Luna Rossa, cioè l’avere due timonieri e quindi fluidità e continuità nella conduzione della barca, si accoppia a un’altra mossa vincente: “la scelta di avere un tattico come Pietro, che ha un occhio ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 marzo 2021) “E’ come sefosse una barca portata da un timoniere con tre occhi”. Con questa immagine, fratello dele randista del team italiano, sintetizza all’Adnkronos “gli enormi progressi fatti dall’equipaggio” della barca che contenderà l’America’s Cup ai neozelandesi, un’accelerazione nelle prestazioni vista in mondovisione nel 7-1 inflitto al team inglese di Ineos Uk nella Prada Cup. La carta giocata dalla squadra italiana a bordo dell’astronave, cioè l’avere duee quindi fluidità e continuità nella conduzione della barca, si accoppia a un’altra mossa vincente: “la scelta di avere uncome, che ha un...

