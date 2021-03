Phisikk du role – Comporre e poi ricomporre Signori ecco a voi i neomoderati

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 marzo 2021) In fondo Draghi ha rappresentato per alcuni partiti anche la soffice coltre della necessità con cui coprirsi, per tenere a distanza l’inevitabile resa dei conti. O almeno per alcuni più di altri. Scorriamo i sondaggi che circolano e qualche conferma la troviamo. Per esempio la sommatoria dei voti dell’area che, con una qualche pigrizia concettuale, ci ostiniamo a definire di centro sinistra. Pd+Cinque Stelle+ sinistra+Renzi = a stento 41%. A fronte di Lega+ Fi + FdI+ varie e minori che fa oltre 50% (Pagnoncelli, 27/febbraio). Ammesso, e concesso con dubbio, che l’arcaica classificazione destra/sinistra continui ad essere valida, se si andasse al voto adesso il campo dei “conservatori” darebbe, dunque, qualche lunghezza di svantaggio al “campo progressista”. È una buona ragione per tenere lontano il più possibile l’ineluttabile, dal punto di vista dei candidati a soccombere. Sennonché ...