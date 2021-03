Nuovi metodi di accesso ai siti della PA: pin e password lasciano il posto a SPID, CIE e CINS (Di lunedì 1 marzo 2021) “Tana libera tutti”: da oggi, per accedere all’intera macchina statale della Pubblica Amministrazione, è sufficiente un solo strumento. SPID, CIE e CINS prendono il posto di pin e password. L’Agenzia delle Entrate, infatti, non rilascia più credenziali Fisconline, e quelle già attive saranno dismesse alla naturale scadenza, che non andrà oltre il 30 Settembre 2021. Un piccolo grande passo, questo, per i contribuenti italiani che potranno accedere alla PA specificatamente tramite SPID, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei servizi (Cns). Restano esclusi, al momento, i professionisti e le imprese che possiedono delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate: questi infatti potranno continuare a utilizzarle anche dopo il 1° ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) “Tana libera tutti”: da oggi, per accedere all’intera macchina statalePubblica Amministrazione, è sufficiente un solo strumento., CIE eprendono ildi pin e. L’Agenzia delle Entrate, infatti, non rilascia più credenziali Fisconline, e quelle già attive saranno dismesse alla naturale scadenza, che non andrà oltre il 30 Settembre 2021. Un piccolo grande passo, questo, per i contribuenti italiani che potranno accedere alla PA specificatamente tramite, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta Nazionale dei servizi (Cns). Restano esclusi, al momento, i professionisti e le imprese che possiedono delle credenziali Entratel, Fisconline e Sister, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate: questi infatti potranno continuare a utilizzarle anche dopo il 1° ...

