SkySportMotoGP : ?? Le ambizioni per la sua nuova avventura e un elogio a @FrankyMorbido12 nelle prime parole di @ValeYellow46 da pil… - SkySportMotoGP : ?? Alle 10.30 giù i veli alla M1 del @sepangracing ???? Il LIVE STREAMING della presentazione ???? #SkyMotori #MotoGP… - dinoadduci : Rossi e Morbidelli, i retroscena del rapporto tra i piloti Yamaha Petronas - Gazzetta_it : #Rossi e #Morbidelli, i #retroscena del rapporto tra i piloti #Yamaha #Petronas @ValeYellow46 @FrankyMorbido12… - motosprint : #MotoGP, #Rossi-#Morbidelli: quando il compagno di squadra è perfetto -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Rossi

Petronas è un team molto giovane, con solo due anni alle spalle in, ma ha già dimostrato di essere capace di fare grandi cose, ha saputo essere già molto competitivo. Sono orgoglioso di farne ...Giorni prima della presentazione del Team Yamaha - Petronas, il vice campione del mondo2020 Franco Morbidelli, che quest'anno si trova in squadra con il 9 volte iridato Valentino, ...Il prossimo 5 marzo ripartirà il Motomondiale con i test Qatar 2021. Di seguito il programma completo (date e orari) delle prove pre-campionato.L'accordo tra Yamaha e Petronas scadrà al termine della stagione in corso, proprio come i contratti tra di costruttori e squadre con la MotoGP, anche se la maggior ... affidate a Maverick Vinales e ...