L’Ue punta a un passaporto anti Covid. Von der Leyen: un “Digital Green Pass” per le persone vaccinate (Di lunedì 1 marzo 2021) Un "certificato Digitale" riconosciuto in tutta l'Ue con dati relativi allo stato di salute delle persone rispetto al Covid-19, compresa l'eventuale vaccinazione, al fine di facilitare il Passaggio dei cittadini Ue alle frontiere per motivi di lavoro o per turismo. È l'obiettivo di una proposta legislativa annunciata oggi, a sorpresa, dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen sul suo account Twitter."Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un 'Green Pass' Digitale", ha twittato von der Leyen, precisando che "l'obiettivo sarà fornire: 1) la prova che la persona è stata vaccinata; 2) i risultati dei test effettuati per coloro che non hanno ancora potuto essere vaccinati; 3) informazioni sulla ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 marzo 2021) Un "certificatoe" riconosciuto in tutta l'Ue con dati relativi allo stato di salute dellerispetto al-19, compresa l'eventuale vaccinazione, al fine di facilitare ilaggio dei cittadini Ue alle frontiere per motivi di lavoro o per turismo. È l'obiettivo di una proposta legislativa annunciata oggi, a sorpresa, dalla presidente della Commissione europea Ursula von dersul suo account Twitter."Presenteremo questo mese una proposta legislativa per un 'e", ha twittato von der, precisando che "l'obiettivo sarà fornire: 1) la prova che la persona è stata vaccinata; 2) i risultati dei test effettuati per coloro che non hanno ancora potuto essere vaccinati; 3) informazioni sulla ...

