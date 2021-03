Latina e Provincia, 76 nuovi casi. Ecco i Comuni più colpiti, i dati di oggi (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 76 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 15 ad Aprilia, 6 a Cisterna, 7 a Fondi, 7 a Formia, 1 a Gaeta, 14 a Latina, 3 a Lenola, 1 a Maenza, 2 a Minturno, 1 a Monte San Biagio, 3 a Pontinia, 1 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 1 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia e 4 a Terracina. Leggi anche: Vaccini Coronavirus, dal 4 marzo le prenotazioni per gli over 70 e i soggetti fragili Si registra anche il decesso di un paziente residente a Latina. Sono 1.763 (cifra che, come rende noto la Asl, viene fuori da un lavoro di riallineamento dei dati delle settimane pregresse) i pazienti guariti. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono 76 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 15 ad Aprilia, 6 a Cisterna, 7 a Fondi, 7 a Formia, 1 a Gaeta, 14 a, 3 a Lenola, 1 a Maenza, 2 a Minturno, 1 a Monte San Biagio, 3 a Pontinia, 1 a Roccagorga, 1 a Sabaudia, 1 a San Felice Circeo, 2 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 1 a Sonnino, 2 a Spigno Saturnia e 4 a Terracina. Leggi anche: Vaccini Coronavirus, dal 4 marzo le prenotazioni per gli over 70 e i soggetti fragili Si registra anche il decesso di un paziente residente a. Sono 1.763 (cifra che, come rende noto la Asl, viene fuori da un lavoro di riallineamento deidelle settimane pregresse) i pazienti guariti. su Il Corriere della Città.

Tg3web : Avrebbe compiuto 31 anni il prossimo mese di marzo Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nella Repubblica Democ… - RaiNews : Chi era Vittorio Iacovacci, il carabiniere ucciso nell'agguato in #Congo - CorriereCitta : Latina e Provincia, 76 nuovi casi. Ecco i Comuni più colpiti, i dati di oggi - Aprilia_News : #Coronavirus: 76 positivi e un decesso in provincia di Latina - Mariarca_Esp : ?? Tutti i #smm21 a me! ?? Buongiorno ragazzi!??Visto che siamo tantissimi al corso, e la maggior parte di noi non… -