Juventus, positivo un membro del gruppo squadra. Il comunicato del club (Di lunedì 1 marzo 2021) Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Juventus ha annunciato la positività al Coronavirus di un membro dello staff. Questa la nota del club bianconero: “Juventus Football club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del gruppo squadra (non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del gruppo squadra”. Foto: logo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 1 marzo 2021) Attraverso unufficiale sul proprio sito, laha annunciato la positività al Coronavirus di undello staff. Questa la nota delbianconero: “Footballcomunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 di un componente del(non calciatore) che è stato posto in isolamento. La Società è in contatto con le Autorità Sanitarie per la definizione di un’efficace attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara del”. Foto: logo twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

