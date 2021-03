Governo: Zingaretti, 'in primi 100 giorni tre priorità su parità genere' (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sarebbe bello che nei primi 100 giorni del Governo Draghi ci fossero dei segnali di discontinuità con tre scelte: l'approvazione della legge della parità salariale, rendere operativo il fondo a sostegno dell'impresa femminile e attivare reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza". Così il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nella replica in Direzione. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Sarebbe bello che nei100delDraghi ci fossero dei segnali di discontinuità con tre scelte: l'approvazione della legge dellasalariale, rendere operativo il fondo a sostegno dell'impresa femminile e attivare reddito di libertà per le donne che hanno subito violenza". Così il segretario del Pd, Nicola, nella replica in Direzione.

marcellone8 : RT @Fabio64356227: Pd:Bettini,basta logorare segretario,Assemblea chiarisca - Ma Bettini nel pd cos'è? Ha fatto cadere il governo Conte con… - TV7Benevento : Governo: Zingaretti, 'in primi 100 giorni tre priorità su parità genere'... - Anto202016 : RT @DonatoRobilotta: Qui Pisana. Scusa @chiccotesta il pd nel Lazio porta i 5stelle in giunta e #Zingaretti affiderà alla #Lombardi l'asses… - roberto_galassi : RT @lauracesaretti1: “Il populismo sano e gentile del mio primo governo”. Eh, beh, un bel programma per i progressisti italiani. Non vedo l… - francescomila18 : RT @lauracesaretti1: “Il populismo sano e gentile del mio primo governo”. Eh, beh, un bel programma per i progressisti italiani. Non vedo l… -