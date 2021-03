Golden Globes 2021, tutti i vincitori (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini Trionfa l’Italia ai Golden Globe. Io sì di Laura Pausini, Niccolò Agliardi (co-autore del testo) e Diane Warren (autrice della musica) ha vinto per la Miglior canzone. Il brano (“Seen” nella versione internazionale) compare sui titoli di coda de “La vita davanti a sé”, film Netflix con Sophia Loren nel ruolo di protagonista, diretto dal figlio dell’attrice Edoardo Ponti. La notizia, arrivata poco dopo le 3 del mattino (ora italiana) è stata accolta dalle grida di gioia della cantante faentina, che su Instagram ha poi commentato la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) Tra le statuette assegnate durante la nottata, quella a The Crown come miglior serie drammatica e Soul come miglior cartoon. Minari, miglior film straniero; come miglior film drammatico, invece, premio a ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 1 marzo 2021) Laura Pausini Trionfa l’Italia aiGlobe. Io sì di Laura Pausini, Niccolò Agliardi (co-autore del testo) e Diane Warren (autrice della musica) ha vinto per la Miglior canzone. Il brano (“Seen” nella versione internazionale) compare sui titoli di coda de “La vita davanti a sé”, film Netflix con Sophia Loren nel ruolo di protagonista, diretto dal figlio dell’attrice Edoardo Ponti. La notizia, arrivata poco dopo le 3 del mattino (ora italiana) è stata accolta dalle grida di gioia della cantante faentina, che su Instagram ha poi commentato la vittoria. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Pausini Official (@laurapausini) Tra le statuette assegnate durante la nottata, quella a The Crown come miglior serie drammatica e Soul come miglior cartoon. Minari, miglior film straniero; come miglior film drammatico, invece, premio a ...

Ultime Notizie dalla rete : Golden Globes La notte dei Golden Globes, al via la stagione dei premi Usa. Nella notte italiana si assegnano negli Usa i Golden Globes, il prestigioso riconoscimento della stampa estera accreditata ad Hollywood, tradizionale apertura della stagione dei premi, in ritardo rispetto al calendario tradizionale per l'effetto ...

Golden Globes 2021/ Diretta video streaming e tv: orario e info utili tutto pronto per la diretta dei Golden Globes 2021 : nella notte tra oggi, domenica 28 febbraio, e domani, lunedì 1 marzo 2021, verranno assegnati i celebri riconoscimenti del mondo del cinema e della televisione grazie alla giuria ...

Golden Globes 2021 in diretta: Pausini vince per la canzone Corriere della Sera Golden Globes 2021: tutti i vincitori della 78esima edizione West Coast e East Coast non sono mai state così vicine. La 78esima edizione del Golden Globes inizia all’insegna della comicità con due host d’eccezione: Tina Fay e Amy Poehler. Il duo esplosivo tutto ...

Golden Globes: Jodie Foster migliore attrice Jodie Foster ha vinto un Golden Globe per "The Mauritanian". "Non mi sarei mai aspettata di essere qui di nuovo", ha detto l'attrice che nel film, basato su una storia vera, interpreta un'avvocatessa ...

