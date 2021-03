Golden Globes 2021, è il premio di Chadwick Boseman e Nomadland. L’Italia vince con Laura Pausini (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati un esperimento questi Golden Globes 2021, 78esima edizione del premio assegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Una cerimonia divisa a metà. Tra i due luoghi in cui si è fisicamente svolta, con le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, la prima alla Rainbow Room di New York e la seconda al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. E divisa naturalmente tra reale e virtuale, con tutti i candidati a causa del Covid-19 in collegamento dalle loro case. E sebbene proprio alla prima premiazione in assoluto cia sia stato un inciampo tecnico, perché non si riuscivano a sentire le parole del discorso di ringraziamento di Daniel Kaluuya, miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah, alla fine è filato tutto più o meno liscio, seppur tra le inevitabili lungaggini, oltre tre ore, di questo genere ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) Sono stati un esperimento questi, 78esima edizione delassegnato dalla Hollywood Foreign Press Association. Una cerimonia divisa a metà. Tra i due luoghi in cui si è fisicamente svolta, con le presentatrici Tina Fey e Amy Poehler, la prima alla Rainbow Room di New York e la seconda al Beverly Hilton Hotel a Los Angeles. E divisa naturalmente tra reale e virtuale, con tutti i candidati a causa del Covid-19 in collegamento dalle loro case. E sebbene proprio alla prima premiazione in assoluto cia sia stato un inciampo tecnico, perché non si riuscivano a sentire le parole del discorso di ringraziamento di Daniel Kaluuya, miglior attore non protagonista per Judas and the Black Messiah, alla fine è filato tutto più o meno liscio, seppur tra le inevitabili lungaggini, oltre tre ore, di questo genere ...

