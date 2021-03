Gallinari e Atlanta ancora giù Tatum | colpo sulla sirena per rilanciare Boston

Laura170178 : RT @BasketItalyit: #NBA - @gallinari8888 torna ad @okcthunder ma @ATLHawks viene sconfitta! - BasketItalyit : RT @BasketItalyit: #NBA - @gallinari8888 torna ad @okcthunder ma @ATLHawks viene sconfitta! - stebone97 : RT @BasketItalyit: #NBA - @gallinari8888 torna ad @okcthunder ma @ATLHawks viene sconfitta! - OKCThunderIta : RT @BasketItalyit: #NBA - @gallinari8888 torna ad @okcthunder ma @ATLHawks viene sconfitta! - BasketItalyit : #NBA - @gallinari8888 torna ad @okcthunder ma @ATLHawks viene sconfitta! -

I canestri di Tatum nel finale permettono ai Celtics di avere la meglio sui Wizards, Miami superae i sempre più sorprendenti Knicks vincono anche a Detroit. Boston - Washington 111 - 110Nelle altre sfide, da segnalare la sconfitta degliHawks di Danilo, per 118 - 109, per mano di Oklahoma. Per l'azzurro solo 8 punti. Infine vittoria di Golden State sugli Hornets ...L'allenatore italiano guida i Raptors alla vittoria contro Houston, Gallinari perde nel suo ritorno ad Oklahoma City. Ritrovano il successo i Lakers ...ROMA Danilo Gallinari conquista la scena. L’italiano è tra i grandi protagonisti delle nove partite disputate nella notte Nba. È lui il trascinatore di Atlanta che batte 127-112 Boston e porta ...