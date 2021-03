Frecce al settimo cielo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Chiara Giannini La Pattuglia acrobatica festeggia i 60 anni: "Siamo il simbolo dell'Italia migliore" Da sessant'anni il Tricolore squarcia ilregalando momenti di orgoglio tutto italiano accompagnato dal rombo di dieci aerei. La Pattuglia acrobatica nazionale oggi festeggia l'anniversario, 60 anni, della sua costituzione. Ma questa storia, fatta di amore per il volo, per l'Aeronautica e per l'Italia, ha il suo inizio ben prima, sul finire degli anni Venti, quando sull'aeroporto di Campoformido, in provincia di Udine, pochi chilometri ad est della base di Rivolto, i primi pionieri del volo acrobatico dimostrarono come l'acrobazia aerea costituisse l'essenza stessa della caccia militare e il suo esercizio fosse in grado di migliorare le prestazioni nel combattimento aereo. Da lì prese vita una tradizione di volo che culminò con le formazioni ...

Ultime Notizie dalla rete : Frecce settimo

ilGiornale.it

... al suo fianco Luis Alberto (reduce dalgol in campionato) e Sergej Milinkovic - Savic. ... Leroy Sané e Coman saranno le dueesterne che supporteranno Robert Lewandowski, naturalmente la ...Poi Brady si è affidato alle due "" Rob Gronkowski e Leonard Fournette per bucare lo schieramento dei Chiefs. A metà gara, discorso già chiuso: Tampa Bay in vantaggio per 21 a 6. È la ...Da sessant'anni il Tricolore squarcia il cielo regalando momenti di orgoglio tutto italiano accompagnato dal rombo di dieci aerei. La Pattuglia acrobatica nazionale oggi festeggia l'anniversario, 60 a ...L’esperimentocentrale di difesa a impostare l’azione dal basso si sta rivelando vincente, così come l’impiego regolare di, abili interditori in fase di non possesso e rapide frecce laterali una volta ...