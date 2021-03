Eterno Fischnaller | a 40 anni vince l' argento ai Mondiali di Rogla nel gigante parallelo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Immortale Roland, il fenomeno della tavola azzurra che a 40suonato non smette di stupire. Aidi, in Slovenia, si mette al collo la sesta medaglia iridata, un favoloso ...

Alessan50612358 : RT @Gazzetta_it: Nello #snowboard la favola infinita di #Fischnaller: un altro argento mondiale - Gazzetta_it : Nello #snowboard la favola infinita di #Fischnaller: un altro argento mondiale -

Ultime Notizie dalla rete : Eterno Fischnaller

La Gazzetta dello Sport

Immortale Roland, il fenomeno della tavola azzurra che a 40 anni suonato non smette di stupire. Ai Mondiali di Rogla, in Slovenia, si mette al collo la sesta medaglia iridata, un favoloso argento nel ...Ravenna che rispolvera il 3 - 5 - 2 con Sereni in appoggio a Mokulu e Ferretti a fare l'di ... A disposizione: Meneghetti, Picher, El Kaouakibi,, Davi, Calabrese, Polak, Magnaghi. ...