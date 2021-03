Dramma durante la spesa: bimba di 16 mesi grave dopo essere caduta dal carrello (Di lunedì 1 marzo 2021) Una vera e propria tragedia quella successa a Roma, che ha coinvolto una mamma e la sua piccola di appena 16 mesi. Un giorno come tanti si è trasformato in un vero e proprio incubo. Intorno alle 11 di stamattina, presso il supermercato Pewex di via Casilina, a Pantano Borghesea, una bambina è caduta dal L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Una vera e propria tragedia quella successa a Roma, che ha coinvolto una mamma e la sua piccola di appena 16. Un giorno come tanti si è trasformato in un vero e proprio incubo. Intorno alle 11 di stamattina, presso il supermercato Pewex di via Casilina, a Pantano Borghesea, una bambina èdal L'articolo NewNotizie.it.

acciopizzax : quante cose belle e carine ho perso e rovinato in quegli anni, ancora ci penso... la maggior parte delle cose veniv… - Centraldocinema : RT @BlogSeason: Il dramma giudiziario #TheTrialoftheChicago7 ha vinto il #GoldenGlobes2021 per la Miglior sceneggiatura firmata da #AaronSo… - DaniloCanz : RT @BlogSeason: Il dramma giudiziario #TheTrialoftheChicago7 ha vinto il #GoldenGlobes2021 per la Miglior sceneggiatura firmata da #AaronSo… - Melania32523360 : RT @BlogSeason: Il dramma giudiziario #TheTrialoftheChicago7 ha vinto il #GoldenGlobes2021 per la Miglior sceneggiatura firmata da #AaronSo… - BlogSeason : Il dramma giudiziario #TheTrialoftheChicago7 ha vinto il #GoldenGlobes2021 per la Miglior sceneggiatura firmata da… -