Draghi sostituisce Arcuri con il generale dell’esercito Figliuolo Il video

Leggi su formiche

(Di lunedì 1 marzo 2021)con ilMilano, 1 mar. (askanews) – Domeniconon è più Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. Al suo posto il presidente del Consiglio Marioha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolo. Il, originario di Potenza, ha ricoperto diversi incarichi anche a livello internazionale, come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell’ambito dell’operazione ISAF e come Comandante delle Forze NATO in Kosovo. Dal 2018 è Comandante Logistico. Sarà lui a gestire la campagna vaccinale, a cui il governo...