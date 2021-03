Curva in rialzo in Emilia, Bologna verso la zona rossa. Asl: “Emergenza letti. È peggio della seconda ondata” (Di lunedì 1 marzo 2021) Si aggrava la situazione contagi a Bologna e, stando a quanto annunciato dal sindaco Virginio Merola a SkyTg24, la “città metropolitana è a un passo dalla zona rossa”. “Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro'”, ha spiegato, “ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che il peggio deve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni”. L’allarme è stato confermato dal direttore dell’Ausl di Bologna Paolo Bordon, intervistato da Repubblica Bologna: “L’Rt a Bologna è a 1.35. Abbiamo 847 persone ricoverate, stiamo rivoluzionando gli ospedali perché ci servono mille letti. Dobbiamo tagliare del 50% la chirurgia programmata non urgente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Si aggrava la situazione contagi ae, stando a quanto annunciato dal sindaco Virginio Merola a SkyTg24, la “città metropolitana è a un passo dalla”. “Abbiamo preso un provvedimento ‘arancione scuro'”, ha spiegato, “ma dalla nostra Asl al nostro sistema ospedaliero ci segnalano che la situazione ricoveri sta aumentando in modo notevole e che ildeve ancora avvenire. Penso che da qui a venerdì dovremo valutare ulteriori restrizioni”. L’allarme è stato confermato dal direttore dell’Ausl diPaolo Bordon, intervistato da Repubblica: “L’Rt aè a 1.35. Abbiamo 847 persone ricoverate, stiamo rivoluzionando gli ospedali perché ci servono mille. Dobbiamo tagliare del 50% la chirurgia programmata non urgente ...

