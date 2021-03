Covid, Speranza “Le prossime settimane non saranno facili” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Le prossime settimane non saranno facili dal punto di vista della gestione del Covid. Le istituzioni hanno il compito di dire sempre la verità anche quando non porta consenso. Le prossime settimane non sono facili: abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, i numeri stanno andando nella direzione giusta ma bisogna ancora crescere. L’epidemia è ancora forte e presente su tuti i territori”. Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute, in occasione della presentazione dei dati del Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas.“Dalle regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale – ha sottolineato Speranza -. Questo significa dover fare i conti con un’epidemia che ancora è ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Lenondal punto di vista della gestione del. Le istituzioni hanno il compito di dire sempre la verità anche quando non porta consenso. Lenon sono: abbiamo una campagna vaccinale da accelerare, i numeri stanno andando nella direzione giusta ma bisogna ancora crescere. L’epidemia è ancora forte e presente su tuti i territori”. Lo ha detto Roberto, ministro della Salute, in occasione della presentazione dei dati del Programma Nazionale Esiti 2020 di Agenas.“Dalle regioni arrivano segnalazioni di una situazione in cui la curva risale – ha sottolineato-. Questo significa dover fare i conti con un’epidemia che ancora è ...

petergomezblog : Covid, Speranza: “Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni. Le prossime settimane non… - LegaSalvini : COVID, #STEFANI SCRIVE A SPERANZA: 'PRIORITÀ VACCINI PER DISABILITÀ' - Agenzia_Italia : Speranza: 'Il virus non si batte con i dpcm, è una sfida collettiva' - ChurchOfVerity : RT @ClaudioDeglinn2: COVID: La vera SCOPERTA importante è che il covid si cura a casa.. come dimostrano centinaia di medici di base che sal… - AiutoDonato : In bocca al lupo al Generale #Figliuolo nuovo commissario per l'emergenza Covid. Con la viva speranza che riesca a… -