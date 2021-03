Covid, Salvini “Arcuri ha fallito” (Di lunedì 1 marzo 2021) “Non ho nulla di personale nei confronti del signor Arcuri, mi sembra che abbia dimostrato il suo fallimento. Faccio i migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi per la tempestività della scelta”. Così il leader della Lega Matteo Salvini commenta da Cagliari la sostituzione del commissario straordinario per l’emergenza Covid. dge/sat/red su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) “Non ho nulla di personale nei confronti del signor, mi sembra che abbia dimostrato il suo fallimento. Faccio i migliori auguri al generale Figliuolo e ringrazio il presidente Draghi per la tempestività della scelta”. Così il leader della Lega Matteocommenta da Cagliari la sostituzione del commissario straordinario per l’emergenza. dge/sat/red su Il Corriere della Città.

