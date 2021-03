Consigli d’Istituto a Draghi: “Governo salvi anno scolastico” (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Il Governo deve intervenire sulla gestione della scuola campana. I nostri studenti sono penalizzati rispetto ai coetanei di tutte le altre regioni italiane. È necessario provare a salvare il secondo quadrimestre in Campania”. Il portavoce regionale del Coordinamento dei Presidenti dei Consigli di Istituto, il salernitano Almerico Ippoliti, scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi ed a mezzo Governo. La lettera è stata inoltrata al premier a seguito dell’ordinanza regionale di sospensione della didattica in presenza dall’1 al 14 marzo per le scuole di ogni ordine e grado. Ippoli scrive: “I ragazzi erano tornati in classe da poche settimane dopo la sentenza del Tar contro la precedente ordinanza di chiusura, che risaliva all’ottobre ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Ildeve intervenire sulla gestione della scuola campana. I nostri studenti sono penalizzati rispetto ai coetanei di tutte le altre regioni italiane. È necessario provare a salvare il secondo quadrimestre in Campania”. Il portavoce regionale del Coordinamento dei Presidenti deidi Istituto, il salernitano Almerico Ippoliti, scrive al Presidente delo dei Ministri Marioed a mezzo. La lettera è stata inoltrata al premier a seguito dell’ordinanza regionale di sospensione della didattica in presenza dall’1 al 14 marzo per le scuole di ogni ordine e grado. Ippoli scrive: “I ragazzi erano tornati in classe da poche settimane dopo la sentenza del Tar contro la precedente ordinanza di chiusura, che risaliva all’ottobre ...

