Banca Farmafactoring completa fusione per incorporazione di DEPObank

fisac_cgil : Fusione DEPObank e Banca FarmaFactoring - -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Farmafactoring

Il Messaggero

...Poste Italiane Retelit Tod's Titolo Bear Harami Bear Harami Cross Engulfing Bearish Evening Star Gravestone Doji 3Black Crows Hanging Man Shooting Star Dark Cloud A2A Avio Azimut...Mediobanca valuta outperform:con target di 6,80 euro in scia alla lista di candidati per il rinnovo del CdA, Comer Industries con fair value di 17,60 euro in vista dei risultati ...Al Comune di Uscio è pervenuto un atto ci citazione da parte di “Farmafactoring spa”. L’antefatto: il Comune aveva stipulato un contratto per la fornitura di corrente elettrica con “Edison Energia spa ...(Teleborsa) - La Borsa di Milano chiude la giornata in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato. Intanto il mercato USA mostra un andamento negativo. L'Eur ...