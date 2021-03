Bahrain | offerto il vaccino a tutta la F1

(Di lunedì 1 marzo 2021) Lo stato delha annunciato l’intenzione di offrire ilper il Covid-19 a tutti quelli che saranno presenti sia ai test pre-stagionali che al primo GP di F1; piloti, meccanici, addetti ai lavori, steward… nessuna distinzione e nessuna priorità dunque per coloro che prenderanno parte all’evento al circuito del Sakhir nell’ultimo weekend di marzo. A renderlo noto è il Ministero della Saluta delche si impegna inoltre ad adottare lo stesso trattamento per ogni grande evento nel paese. Covid-19 e F1: iloffre ilA meno di due settimane dall’inizio della stagione 2021 con i test di F1, ilfa un enorme passo avanti confermando l’intenzione di voler offrire ilPfizer-BioNTech a chiunque sarà impegnato in entrambi gli ...

Il, dove a marzo si svolgeranno i test pre - stagionali e poi il primo Gran Premio dell'anno di Formula 1, hasu base volontaria la vaccinazione contro il Covid - 19 per tutti quelli che ......per tutti coloro che approdano inper effetto di grandi eventi ospitati dal Regno che comprende un arcipelago di 33 isole vicino alle coste occidentali del Golfo Persico. Il vaccinoè ...Il Regno del Bahrain offre il vaccino alla F1; entrambe le dosi di vaccino per tutti quelli impegnati tra test e primo GP di F1 in Bahrain.