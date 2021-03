Amici 20, sette le maglie sospese: chi rientra a scuola? (Di lunedì 1 marzo 2021) IL DAYTIME DI Amici 20 Oggi 1 marzo sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘ Amici 20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. UNA SETTIMANA DIFFICILE sette studenti di Amici hanno le maglie sospese da una settimana intera, tutti a causa di un provvedimento disciplinare. LEGGI ANCHE Amici 20, la classifica del ballo e un provvedimento disciplinare Aka7even, Ibla e Alessandro sono stati nominati dai propri compagni, mentre Enula si è presa la responsabilità delle sue azioni in autonomia. Mentre Leonardo, Deddy e Sangiovanni sono stati ripresi dal loro coach Rudy Zerbi. Le loro esibizioni le hanno preparate da soli senza le lezioni degli insegnanti. La sospensione delle loro maglie ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021) IL DAYTIME DI20 Oggi 1 marzo sono andate in onda altre due puntate del daytime di ‘20 ’ su Italia Uno e su Canale 5. Ecco le vicende dei protagonisti di questa ventesima edizione. UNA SETTIMANA DIFFICILEstudenti dihanno leda una settimana intera, tutti a causa di un provvedimento disciplinare. LEGGI ANCHE20, la classifica del ballo e un provvedimento disciplinare Aka7even, Ibla e Alessandro sono stati nominati dai propri compagni, mentre Enula si è presa la responsabilità delle sue azioni in autonomia. Mentre Leonardo, Deddy e Sangiovanni sono stati ripresi dal loro coach Rudy Zerbi. Le loro esibizioni le hanno preparate da soli senza le lezioni degli insegnanti. La sospensione delle loro...

