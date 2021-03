Addio a Mimma | anestesista dell' ospedale di Olbia in pensione | conosciuta da tutti

Ultime Notizie dalla rete : Addio Mimma

Gallura Oggi

A marzo dello scorso anno,era andata in pensione. Pochi mesi dopo, aveva iniziato ad ... Positiva al coronavirus perde il bambino, tragedia…maestra Giovanna Fiorentino, ha ...'Fausto un campione nello sport e soprattutto un campione nella vita', scrive il sindacoSpinelli. 'Da sempre vicino a Marco Simoncelli e alla sua famiglia, lo ricordiamo presente ad ogni ...Si susseguono le manifestazioni di cordoglio per la scomparsa di Fausto Gresini, morto per covid a soli 60 anni. “Se ne è andato un grande campione, portato via da una malattia feroce che sta provocan ...In prima linea nella lotta alla pandemia, i professionisti dell'assistenza devono fronteggiare rischi sanitari e difficoltà anche di tipo economico ...