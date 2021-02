Terminato il vertice sul futuro del M5s: faccia a faccia tra i big e Grillo. Conte verso un ruolo ad hoc (Di domenica 28 febbraio 2021) February 28, 2021 È durato quasi quattro ore il vertice tra i big del M5s per tentare di uscire dal pantano in cui è piombato il partito dopo la crisi di governo tra espulsioni, pendenze legali e sostegno al governo Draghi. L’incontro a porte chiuse all’Hotel Forum di Roma è iniziato verso le 11.30 ed è Terminato attorno alle 15. Presente il garante Beppe Grillo, che è arrivato però nel pomeriggio indossando un casco da astronauta, dopo aver espresso la sua rabbia per la fuga di notizie che ha preceduto il conclave. Alla riunione c’era anche l’ex premier Giuseppe Conte – vero protagonista dell’appuntamento – insieme all’ex capo politico Luigi Di Maio, l’attuale reggente Vito Crimi, il presidente della Camera Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e i capigruppo a ... Leggi su open.online (Di domenica 28 febbraio 2021) February 28, 2021 È durato quasi quattro ore iltra i big del M5s per tentare di uscire dal pantano in cui è piombato il partito dopo la crisi di governo tra espulsioni, pendenze legali e sostegno al governo Draghi. L’incontro a porte chiuse all’Hotel Forum di Roma è iniziatole 11.30 ed èattorno alle 15. Presente il garante Beppe, che è arrivato però nel pomeriggio indossando un casco da astronauta, dopo aver espresso la sua rabbia per la fuga di notizie che ha preceduto il conclave. Alla riunione c’era anche l’ex premier Giuseppe– vero protagonista dell’appuntamento – insieme all’ex capo politico Luigi Di Maio, l’attuale reggente Vito Crimi, il presidente della Camera Roberto Fico, Paola Taverna, Alfonso Bonafede, Riccardo Fraccaro e i capigruppo a ...

