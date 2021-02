Roma-Milan 1-2: rossoneri vittoriosi all’Olimpico (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma-Milan 1-2. all’Olimpico i rossoneri superano la Roma 2 a 1 nella 25° giornata di campionato di Serie A. Una gara ricca di emozioni con tre gol annullati nella prima mezz’ora di gioco. Milan in vantaggio nel primo tempo con il rigore realizzato da Kessié per un pestone di Fazio su Calabria. Nella ripresa Veretout trova il gol del pareggio con un bel destro a giro, ma il Milan si riporta subito in vantaggio con un sinistro di Rebic. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca recupera Cristante e lo schiera in difesa assieme a Mancini e Fazio, mentre in attacco spazio a Mayoral, con Dzeko out per 2-3 settimane. A supporto dell’attaccante spagnolo figurano Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Pioli opta per Timori in difesa al posto di Romagnoli e in ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021)1-2.superano la2 a 1 nella 25° giornata di campionato di Serie A. Una gara ricca di emozioni con tre gol annullati nella prima mezz’ora di gioco.in vantaggio nel primo tempo con il rigore realizzato da Kessié per un pestone di Fazio su Calabria. Nella ripresa Veretout trova il gol del pareggio con un bel destro a giro, ma ilsi riporta subito in vantaggio con un sinistro di Rebic. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca recupera Cristante e lo schiera in difesa assieme a Mancini e Fazio, mentre in attacco spazio a Mayoral, con Dzeko out per 2-3 settimane. A supporto dell’attaccante spagnolo figurano Mkhitaryan e Lorenzo Pellegrini. Pioli opta per Timori in difesa al posto dignoli e in ...

