Roma, feste nonostante i divieti: scoperti due party clandestini, 34enne aggredisce e insulta i carabinieri per non farli entrare (Di domenica 28 febbraio 2021) Nella notte, i carabinieri del Gruppo di Roma, impegnati nei controlli del territorio ed in particolare per le violazioni delle norme anti-Covid 19, hanno scoperto 2 feste clandestine, una all'interno di una casa-vacanze nel centro storico e l'altra in una abitazione privata nel quartiere di Trastevere. La festa al centro di Roma La prima segnalazione per musica ad alto volume con diverse persone intente a festeggiare, è giunta poco dopo la mezzanotte. In un'abitazione adibita a casa vacanze di via dell'Orso, i carabinieri della Compagnia Roma Centro hanno sorpreso 15 giovani che in un primo momento si erano rifiutati di aprire la porta per farsi identificare. Successivamente, verso le 2 di notte, sul posto è giunta la proprietaria dell'immobile e solo dopo aver avuto ...

