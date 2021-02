Rischio varianti in classe | cresce il fronte del lockdown scolastico Lopalco | «Dad fino ad aprile» Zaia contro il Cts | «Chiudere a zone è inutile»

Leggi su open.online

(Di domenica 28 febbraio 2021) I contagi da Coronavirus aumentano in tutto il paese, l’età media si abbassa e lespaventano: è per questo che torna suo malgrado al centro dell’attenzione nella lotta alla diffusione del virus la scuola. Col “fioccare” delle cosiddette “rosse chirurgiche”, i primi a muoversi in ordine sparso sono stati i sindaci, poi i prefetti.ai governatori. Perché il contagio avanza in fasce d’età chea questo momento erano state sostanzialmente risparmiate. Le scuole saranno chiuse da lunedì in Abruzzo, Basilicata a in Campania, con le parole del governatore campano Vincenzo De Luca che firma un’ordinanza peral 14 marzo nella sua regione. E tuona: «Si riapre solo quando sarà vaccinato tutto il personale». Si studia anche la situazione in Emilia Romagna. ...