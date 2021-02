Probabili formazioni Genoa-Sampdoria: venticinquesima giornata Serie A 2020/2021 (Di domenica 28 febbraio 2021) Le Probabili formazioni di Genoa-Sampdoria, derby di fuoco nel turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata di Serie A. La partita del Ferraris sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match. Genoa – Out Pellegrini mentre Biraschi e Cassata corrono verso la convocazione e il recupero. Scamacca e Shomurodov sul fronte d’attacco. Sampdoria – Keita e Quagliarella pronti ad agire sul fronte offensivo nel 4-4-2 di Ranieri. Candreva e Jankto agiranno sulle corsie laterali. Torna Adrien Silva dopo la squalifica. Le Probabili ... Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Ledi, derby di fuoco nel turno infrasettimanale valido per ladiA. La partita del Ferraris sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola del match.– Out Pellegrini mentre Biraschi e Cassata corrono verso la convocazione e il recupero. Scamacca e Shomurodov sul fronte d’attacco.– Keita e Quagliarella pronti ad agire sul fronte offensivo nel 4-4-2 di Ranieri. Candreva e Jankto agiranno sulle corsie laterali. Torna Adrien Silva dopo la squalifica. Le...

