Noi Campani a muso duro: “Moretti la butta in caciara per coprire le proprie responsabilità” (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non se ne può più di illazioni e falsità. Se Angelo Moretti ha degli elementi vada in Tribunale, non a Benevento dove ha una evidente incompatibilità ambientale, e sporga denuncia. Altrimenti siamo in presenza di un chiaro tentativo di condizionare, attraverso l’utilizzo dei media, le attività amministrative per interessi personali”. Così in una nota la segreteria provinciale e cittadina di Noi Campani a proposito delle dichiarazioni del candidato sindaco Angelo Moretti. “Questa storia del finto martirio deve finire. buttarla in caciara per coprire le proprie responsabilità di imprenditore che non rispetta le regole è al limite della legge. Dalla questione di ‘è più bello insieme’ alla vicenda del ‘bar ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 28 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Non se ne può più di illazioni e falsità. Se Angeloha degli elementi vada in Tribunale, non a Benevento dove ha una evidente incompatibilità ambientale, e sporga denuncia. Altrimenti siamo in presenza di un chiaro tentativo di condizionare, attraverso l’utilizzo dei media, le attività amministrative per interessi personali”. Così in una nota la segreteria provinciale e cittadina di Noia proposito delle dichiarazioni del candidato sindaco Angelo. “Questa storia del finto martirio deve finire.rla inperledi imprenditore che non rispetta le regole è al limite della legge. Dalla questione di ‘è più bello insieme’ alla vicenda del ‘bar ...

larampait : #Comunali #SMCV. #NoiCampani ufficializza #CarmenFraschini - Gilgamesh__Fate : @borghi_claudio Vi estinguerete come ci siamo già estinti noi campani per colpa dei tifosi del napoli che festeggia… - Solocarmen1 : @contessamelensa @Kwahadis Li abbiamo mangiati anche in costiera ( che per noi campani è solo quella amalfitana) ma non è stato lo stesso - cldbettinsoli : Il Governo Draghi ha appoggi del calibro di: Italia Viva, Articolo Uno, C. D., +Europa, Noi con l'Italia, SVP, PA… - cldbettinsoli : @candura_alice @serebellardinel Il Governo Draghi ha appoggi del calibro di: Italia Viva, Articolo Uno, C. D., +E… -