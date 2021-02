Napoli Benevento streaming, guarda la partita in diretta (Di domenica 28 febbraio 2021) Napoli Benevento streaming – E’ rimasto solamente il campionato al Napoli, che in settimana non è riuscito a ribaltare la sconfitta nella sfida di andata con il Granada, venendo così eliminato dalla UEFA Europa League. I partenopei tornano in campo per inseguire l’ultimo obiettivo di stagione, il quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di domenica 28 febbraio 2021)– E’ rimasto solamente il campionato al, che in settimana non è riuscito a ribaltare la sconfitta nella sfida di andata con il Granada, venendo così eliminato dalla UEFA Europa League. I partenopei tornano in campo per inseguire l’ultimo obiettivo di stagione, il quarto posto che varrebbe la qualificazione in Champions L'articolo

sscnapoli : ?? | I convocati di #NapoliBenevento ?? - MundoNapoli : Napoli-Benevento, azzurri in campo per il riscaldamento. - ilanna63 : @Carloalvino È venuto a vedere il Benevento ? Non credo sia li per il Napoli , visto che è muto e immobile dalla Supercoppa - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Napoli Benevento streaming, guarda la partita in diretta: Napoli Benevento streaming –… - GianmarcoGio : Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali -