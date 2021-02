Napoli, a fine stagione Gattuso andrà via: i nomi dei possibili successori (Di domenica 28 febbraio 2021) Napoli, a fine stagione Gattuso andrà via: Juric, Italiano o De Zerbi i possibili successori Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato della redazione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 28 febbraio 2021), avia: Juric, Italiano o De Zerbi iLuca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato della redazione di … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

reportrai3 : Terra dei fuochi: una guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti Domenica dalle 20.… - ZZiliani : #AtalantaNapoli 0-0 a fine primo tempo con #Gasperini espulso. Se cacciano anche #Gattuso, per il #Napoli potrebbe mettersi bene. - ale_perretta : RT @VincEsp9: Contento per l’inter, che si avvicina sempre di più allo scudetto. Però il mio pensiero,inevitabilmente, va a quella squadra… - 1926_carmine : RT @VincEsp9: Contento per l’inter, che si avvicina sempre di più allo scudetto. Però il mio pensiero,inevitabilmente, va a quella squadra… - GiuseppeTuccil3 : RT @VincEsp9: Contento per l’inter, che si avvicina sempre di più allo scudetto. Però il mio pensiero,inevitabilmente, va a quella squadra… -