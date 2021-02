Milan, prova di forza: sbanca l’Olimpico con Kessie e Rebic (2-1), ora l’Inter è a quattro punti (Di domenica 28 febbraio 2021) Finisce 2-1 per il Milan il posticipo della 24a giornata di Serie A, tra i rossoneri e la Roma all’Olimpico. I rossoneri vincono dopo due ko consecutivi, tra cui il derby e restano a 4 punti dall’Inter. La Roma perde l’ennesima grande occasione. Partita bella ed equilibrata, con molte occasioni da una parte e dall’altra, vinta dal Milan, più freddo dei capitolini che ancora una volta, non riescono a vincere contro una diretta concorrente in classifica. Gara subito vibrante: al 5? gol annullato al Milan dal Var, su azione di calcio d’angolo. Ancora il Milan pericoloso al 27? con Simon Kjaer che incorna sul corner arrivato nell’area piccola ma il pallone si stampa sul palo sinistro. Non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Al 29? gol annullato alla Roma per ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 28 febbraio 2021) Finisce 2-1 per ilil posticipo della 24a giornata di Serie A, tra i rossoneri e la Roma al. I rossoneri vincono dopo due ko consecutivi, tra cui il derby e restano a 4dal. La Roma perde l’ennesima grande occasione. Partita bella ed equilibrata, con molte occasioni da una parte e dall’altra, vinta dal, più freddo dei capitolini che ancora una volta, non riescono a vincere contro una diretta concorrente in classifica. Gara subito vibrante: al 5? gol annullato aldal Var, su azione di calcio d’angolo. Ancora ilpericoloso al 27? con Simon Kjaer che incorna sul corner arrivato nell’area piccola ma il pallone si stampa sul palo sinistro. Non ci sarebbe stato niente da fare per il portiere. Al 29? gol annullato alla Roma per ...

