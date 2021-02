Migliori videogiochi in uscita: Marzo 2021 | Elenco (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco i Migliori videogiochi in uscita a Marzo 2021: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Ci lasciamo il mese di Febbraio alle spalle per entrare in quello di Marzo. Finalmente sono in arrivo la primavera e una nuova line-up di videogiochi! Tra i nuovi arrivi segnaliamo Mundaun, un horror in scala di grigi ambientato tra le gelide Alpi e i suoi misteri: siete pronti ad affrontare l’oscurità e cosa nasconde? Altra interessante new-entry è Jack Jeanne, una nuova visual novel a passo di danza di Sui Ishida (già creatore di Tokyo Ghoul!). In arrivo anche Tunche, un coloratissimo picchiaduro 2D ambientato nella foresta pluviale amazzonica. Ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto simpatico: i cinque protagonisti sono ... Leggi su tuttotek (Di domenica 28 febbraio 2021) Ecco iin: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch! Ci lasciamo il mese di Febbraio alle spalle per entrare in quello di. Finalmente sono in arrivo la primavera e una nuova line-up di! Tra i nuovi arrivi segnaliamo Mundaun, un horror in scala di grigi ambientato tra le gelide Alpi e i suoi misteri: siete pronti ad affrontare l’oscurità e cosa nasconde? Altra interessante new-entry è Jack Jeanne, una nuova visual novel a passo di danza di Sui Ishida (già creatore di Tokyo Ghoul!). In arrivo anche Tunche, un coloratissimo picchiaduro 2D ambientato nella foresta pluviale amazzonica. Ma non lasciatevi ingannare dal loro aspetto simpatico: i cinque protagonisti sono ...

