LIVE – Vibonese-Catania | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventisettesima giornata delC di. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio nelle ultime cinque partite, vogliono ritrovare il successo per tenersi distanti dalla zona retrocessione; gli etnei, dal canto loro, arrivano da due pareggi consecutivi ed hanno bisogno di tornare a gioire per proseguire la rincorsa alle prime posizioni. Calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 28 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAOre 15:00 ...

Pall_Gonfiato : Ecco tutte le informazioni necessarie per vedere #Vibonese-#Catania. #SerieC - Calciodiretta24 : Vibonese – Catania: dove vedere la diretta live e risultato - sport_viterbo : “LIVE”. VITERBESE-VIBONESE 0-0 (game over). GIALLOBLU, SOLO UN PARI! - sport_viterbo : “LIVE”. VITERBESE-VIBONESE (0-0) ENTRANO MENGHI E PORRU - sport_viterbo : “LIVE”. VITERBESE-VIBONESE (0-0). NULLA DI FATTO ALL’INTERVALLO … -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Vibonese

La diretta live di Vibonese-Catania, match valevole per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. I padroni di casa, reduci da quattro sconfitte ed un pareggio ...La diretta live di Viterbese-Palermo, match valido per la ventisettesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...