Ivano Michetti | chi è il fondatore de I Cugini di Campagna e la sua storia

Ivano Michetti è nato a Roma l'11 febbraio del 1947. E' diventato famoso quando nel 1970 fonda il gruppo I Cugini di Campagna, scoperto dai talent-scout Gianni Meccia e Bruno Zambini che ne saranno i produttori presso la casa discografica Pull fino al 1981. Ivano Michetti, soprannominato "Poppi" è nel gruppo I Cugini di Campagna dalla fondazione nel 1970. Suona la chitarra e il basso, è arrangiatore e una delle seconde voci del gruppo. Il fratello gemello Silvano Michetti è, come lui, nel gruppo dalla fondazione e suona la batteria e le percussioni. La formazione della band odierna comprende Tiziano Leonardi alle tastiere e i cori e Daniel Colangeli alla voce, che ha sostituito lo storico Nick Luciani.

