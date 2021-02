Inter-Genoa 3-0, Grifone travolto: Tabellino e Highlights (Di domenica 28 febbraio 2021) Altra prova convincente per i nerazzurri. In gol Lukaku, Darmian e Sanchez Inter-Genoa: Tabellino e Highlights Inter-Genoa 3-0, Cronaca, Tabellino ed Highlights Inter-Genoa: Tabellino e Highlights – Il Genoa ha perso solo una partita nelle ultime dieci partite in campionato. Tutto merito di Davide Ballardini, che ha permesso al Grifone di ritrovare se stesso. Anche l’Inter ha perso una sola volta negli ultimi dieci appuntamenti della Serie A, ma raggiungendo in classifica ben altre quote, grazie al sorpasso al vertice ai danni dei cugini rossoneri del Milan e alla conquista della vetta, ora con quattro punti di vantaggio sull’altro ... Leggi su ck12 (Di domenica 28 febbraio 2021) Altra prova convincente per i nerazzurri. In gol Lukaku, Darmian e Sanchez3-0, Cronaca,ed– Ilha perso solo una partita nelle ultime dieci partite in campionato. Tutto merito di Davide Ballardini, che ha permesso aldi ritrovare se stesso. Anche l’ha perso una sola volta negli ultimi dieci appuntamenti della Serie A, ma raggiungendo in classifica ben altre quote, grazie al sorpasso al vertice ai danni dei cugini rossoneri del Milan e alla conquista della vetta, ora con quattro punti di vantaggio sull’altro ...

Inter : ?? | MAGLIA Per #InterGenoa, squadra in campo con una patch speciale #InterClub ?? Vuoi scoprire tutti i dettagli?… - SkySport : ULTIM’ORA ? INTER, NEGATIVI I TAMPONI NEL GRUPPO SQUADRA ALLE 15 IN CAMPO CONTRO IL GENOA AL “MEAZZA” ? #SkySport… - ZZiliani : Scudetto sempre più lontano per la triste #Juventus di #Pirlo. Che col #Verona lascia altri 2 punti finendo in affa… - Fantacalcio : Inter-Genoa 3-0: cronaca, voti e pagelle del #Fantacalcio - persemprecalcio : @fabbricainter ?? #InterGenoa ??? Il Genoa veniva da un ottimo cammino con Ballardini alla guida. L'#Inter di #Conte… -