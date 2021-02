Incidente nel Casertano (Di domenica 28 febbraio 2021) Un elicottero in avaria è caduto facendo un atterraggio di emergenza. Una donna è morta mentre il pilota è rimasto ferito. Cade elicottero in avaria: morta donna di 50 anni e ferito il pilota su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 28 febbraio 2021) Un elicottero in avaria è caduto facendo un atterraggio di emergenza. Una donna è morta mentre il pilota è rimasto ferito. Cade elicottero in avaria: morta donna di 50 anni e ferito il pilota su Notizie.it.

Agenzia_Ansa : Incidente stradale, grave l'ex calciatore del Cagliari Andrea Cossu - saraosalvatore : RT @LaVeritaWeb: Il difensore del giornalista finito nei guai per le provvigioni milionarie: «Attendiamo l'incidente probatorio per chiarir… - News24Italy : #Auto cappottatta nel fossato dopo lo scontro all'incrocio: guidatore estratto dai vigili del fuoco - patriziagatto3 : RT @LaVeritaWeb: Il difensore del giornalista finito nei guai per le provvigioni milionarie: «Attendiamo l'incidente probatorio per chiarir… - francescocipe : RT @LaVeritaWeb: Il difensore del giornalista finito nei guai per le provvigioni milionarie: «Attendiamo l'incidente probatorio per chiarir… -