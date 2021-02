I Cucchi hanno dovuto vendere la casa di Stefano per sostenere le spese (Di domenica 28 febbraio 2021) La casa di Morena di Stefano Cucchi, il geometra di 31 morto il 22 ottobre del 2009 nell'area protetta dell'ospedale Sandro Pertini, a sei giorni dall'arresto da parte dei carabinieri, è stata venduta. Ne ha dato notizia la sorella Ilaria con un post su Facebook spiegando che si tratta dell'abitazione che i genitori comprarono a Stefano nell'ambito del percorso che era stato consigliato dagli operatori del Ceis dove era stato in cura. "Mamma e papà hanno continuato a pagarne il mutuo fino a che hanno potuto - ha scritto Ilaria - per fare questo sono rimasti indietro con le rate di casa loro. Non era possibile andare oltre e allora ho deciso di vendere la casa di Stefano". "Confesso che non la amavo, quella ... Leggi su agi (Di domenica 28 febbraio 2021) Ladi Morena di, il geometra di 31 morto il 22 ottobre del 2009 nell'area protetta dell'ospedale Sandro Pertini, a sei giorni dall'arresto da parte dei carabinieri, è stata venduta. Ne ha dato notizia la sorella Ilaria con un post su Facebook spiegando che si tratta dell'abitazione che i genitori comprarono anell'ambito del percorso che era stato consigliato dagli operatori del Ceis dove era stato in cura. "Mamma e papàcontinuato a pagarne il mutuo fino a chepotuto - ha scritto Ilaria - per fare questo sono rimasti indietro con le rate diloro. Non era possibile andare oltre e allora ho deciso diladi". "Confesso che non la amavo, quella ...

ilcirotano : I Cucchi hanno dovuto vendere la casa di Stefano per sostenere le spese - - Er_Sor_Claudio : RT @Agenzia_Italia: I Cucchi hanno dovuto vendere la csa di Stefano per sostenre le spese - sulsitodisimone : I Cucchi hanno dovuto vendere la casa di Stefano per sostenere le spese - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Italia: I Cucchi hanno dovuto vendere la csa di Stefano per sostenre le spese - Agenzia_Italia : I Cucchi hanno dovuto vendere la csa di Stefano per sostenre le spese -