Essiccare frutta e verdura | scopri come e perché

(Di domenica 28 febbraio 2021) Un modo ovvio per conservare i cibi è togliere loro l’acqua. E per togliere l’acqua una tecnica antichissima è quella dell’essiccazione. Si tratta di una procedura di conservazione che concentra ed esalta il gusto dei cibi e li fa durare molto a lungo. Un frutto o un ortaggio essiccati possono rimanere perfettamente commestibili anche per un anno. Da noi questa tecnica non è molto popolare, ma forse dovrebbe esserlo,permette di risparmiare e di diminuire lo spreco di cibo.si fa In primis si può adoperare un essiccatore, ma si può anche ricorrere a un più “banale” forno oppure al principe degli essiccatori, che poi non è altro che il sole. Per una essiccazione domestica probabilmente l’essiccatore è la scelta più indicata. Si tratta di un elettrodomestico che può avere le sembianze di una specie di vaporiera oppure di un piccolo forno ...