Daydreamer, anticipazioni 1-5 marzo: Can si getta nel fuoco (Di domenica 28 febbraio 2021) I prossimi episodi di Daydreamer faranno emozionare particolarmente i fan della soap turca grazie ad un colpo di scena clamoroso. Le anticipazioni inerenti le puntate in onda dall'1 al 5 marzo, rivelano che Can farà credere ad Yigit di essere in possesso delle prove che è stato lui a bruciare il diario di Sanem. Poco dopo, si getterà tra le fiamme per recuperare un oggetto molto prezioso per lui mentre Huma e Yigit porteranno avanti il loro piano. Intanto, Can e Sanem aiuteranno un bambino, ma nonostante ciò lei non riuscirà ad aprirsi a lui. Infine, Emre accetterà di andare a lavorare nel minimarket di famiglia. Daydreamer, spoiler 1-5 febbraio: Aziz annuncia che la Fikri Harika ha un lavoro Le anticipazioni Daydreamer relative alle puntate in onda dall'1 al 5 ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 28 febbraio 2021) I prossimi episodi difaranno emozionare particolarmente i fan della soap turca grazie ad un colpo di scena clamoroso. Leinerenti le puntate in onda dall'1 al 5, rivelano che Can farà credere ad Yigit di essere in possesso delle prove che è stato lui a bruciare il diario di Sanem. Poco dopo, si getterà tra le fiamme per recuperare un oggetto molto prezioso per lui mentre Huma e Yigit porteranno avanti il loro piano. Intanto, Can e Sanem aiuteranno un bambino, ma nonostante ciò lei non riuscirà ad aprirsi a lui. Infine, Emre accetterà di andare a lavorare nel minimarket di famiglia., spoiler 1-5 febbraio: Aziz annuncia che la Fikri Harika ha un lavoro Lerelative alle puntate in onda dall'1 al 5 ...

POPCORNTVit : Daydreamer - Le Ali del Sogno, anticipazioni 1° marzo: Can se ne va per sempre? - infoitcultura : Daydreamer anticipazioni 1 marzo: Can scopre un’amara verità - zazoomblog : Daydreamer anticipazioni 1 marzo: Can scopre un’amara verità - #Daydreamer #anticipazioni #marzo: - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio di venerdì 26 febbraio - peppe844 : #DayDreamer: Emre e Leyla, i momenti più belli della loro storia d'amore -