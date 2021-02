Da Palazzo di Città a Montecitorio, Eva Avossa subentra a Minniti (Di domenica 28 febbraio 2021) di Erika Noschese Da Salerno a Roma, da Palazzo di Città a Montecitorio. Le porte della politica si “spalancano” sempre di più per Eva Avossa che, in poche ore, da vicesindaco raggiungel’ambizioso traguardo del parlamento. Con le dimissioni del dem Marco Minniti è infatti proprio l’assessore all’Istuzione del Comune di Salerno a raggiungere il parlamento. Di fatti, nella giornata di ieri, l’ex ministro dell’Interno Marco Minniti ha annunciato le dimissioni irrevocabili dall’incarico: andrà a guidare una fondazione di Leonardo che si occuperà dei rapporti tra Italia, Africa e Medioriente. La scelta di Minniti riguarda direttamente la Campania: l’ex guida del Viminale del Governo Gentiloni, infatti, nel 2018 è stato eletto nel collegio plurinominale Campania 2, quello di ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 28 febbraio 2021) di Erika Noschese Da Salerno a Roma, dadi. Le porte della politica si “spalancano” sempre di più per Evache, in poche ore, da vicesindaco raggiungel’ambizioso traguardo del parlamento. Con le dimissioni del dem Marcoè infatti proprio l’assessore all’Istuzione del Comune di Salerno a raggiungere il parlamento. Di fatti, nella giornata di ieri, l’ex ministro dell’Interno Marcoha annunciato le dimissioni irrevocabili dall’incarico: andrà a guidare una fondazione di Leonardo che si occuperà dei rapporti tra Italia, Africa e Medioriente. La scelta diriguarda direttamente la Campania: l’ex guida del Viminale del Governo Gentiloni, infatti, nel 2018 è stato eletto nel collegio plurinominale Campania 2, quello di ...

